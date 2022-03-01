أوضح الأرجنتيني لوسيانو فييتو، لاعب نادي الشباب، أنه لو كان بمقدوره لأختار البيروفي أندري كاريلو والكولومبي جوستافو كويلار للانضمام إلى الشباب واللعب معه.

#برنامج_شوت | فييتو لاعب نادي #الشباب:

• لهذا السبب تمت الصفقة التبادلية بين #الهلال و #الشباب.

• تركيزي اليوم منصب مع نادي #الشباب.

• هناك أمور صعبة أثناء تجربتي مع #الهلال ولعبت في مركز مختلف.

• لو خُيرت سأختار كويلار و كاريو للعب معي في #الشباب. pic.twitter.com/DwRsbPQZ8q

— برنامج شوت (@Shoot_SSC) February 28, 2022

لوسيانو فييتو يتحدث عن الهلال:

وقال فييتو في تصريحات لـ قناة SSC: “لو كان بإمكاني الاختيار سأختار كاريلو وكويلار للانضمام من الهلال إلى الشباب واللعب بجواري”.

وأضاف فييتو: “عانيت في الهلال ومررت بتجربة صعبة لأنني كنت ألعب في مركز غير مركزي، ولكن بشكل عام هذه كانت قرارات مدرب وأنا احترمها”.

وتابع لاعب الهلال السابق: “أشكر بانيغا على مساعدتي لي سريعًا على التأقلم مع نادي الشباب”.

فييتو معارًا إلى الشباب حتى نهاية الموسم:

وكان لوسيانو فييتو قد انضم إلى الشباب على سبيل الإعارة من الهلال في يناير الماضي وحتى نهاية الموسم الحالي، وذلك في صفقة تبادلية أُجريت بعد انضمام النيجيري أوديون إيجالو لـ الهلال.