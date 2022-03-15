جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفض دخول الاتحاد الأوروبي الحرب ضد روسيا أو فرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا وهو الطلب الذي طالما كرره رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلنيسكي.

وقال الرئيس الفرنسي في القمة الأوروبية التي عقدت اليوم: “اخترنا عدم الدخول في حرب مع روسيا ولن نقيم منطقة حظر جوي في أوكرانيا”.

الاستغناء عن الغاز الروسي

من جهة أخرى قررت القمة الأوروبية المنعقدة اليوم البدء في خطة ملء مخزونات الغاز الأوروبية على الفور استعدادًا لما تبقى من موسم الشتاء في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب مسودة القمة فقد تقرر وضع خطة لإنهاء الاعتماد على النفط والغاز الروسيين على أن تنفذ في أسرع وقت ممكن.

استمرار الحرب الروسية الأوكرانية

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية أسبوعها الثالث، فيما سُمع دوي انفجار صباح الثلاثاء في العاصمة الأوكرانية، كما دوت صفارات الإنذار في مناطق مختلفة، فيما استهدف قصف كثيف مدينة خاركيف خلال الليل.

وبحسب العربية، أفادت خدمة الطوارئ في العاصمة الأوكرانية بسقوط قتيلين على الأقل بقصف طال مبنى سكنيًا، وأضاف جهاز الطوارئ الأوكراني: “عُثر على جثتي شخصين وتم إنقاذ 27 شخصًا”، مضيفًا أن المبنى يقع في منطقة سفياتوشنكي في غرب كييف.

خيرسون في قبضة روسيا

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرتها على كافة الأراضي الواقعة في منطقة خيرسون الأوكرانية. وأفادت وكالة “إنترفاكس” نقلًا عن الوزارة أن القوات الروسية أسقطت 6 طائرات مسيرة من طراز “بيرقدار تي.بي-2” خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما أعلنت عن تدميرِ الجيش الروسي جميع نقاط إطلاق النار التي استخدمتها القواتُ الأوكرانية في ضواحي مدينة ماريوبول.

ومن جهة أخرى أوضحت وزارة الدفاع الأوكرانية، من جانبها، أنها لن تسمح للجيش الروسي باحتلال أي جزء من أوكرانيا بدوره قال المستشار بالرئاسة الأوكرانية أوليكسي أريستوفيتش إنه يرجح أن تنتهي الحرب في أوكرانيا بحلول أوائل مايو عندما ينفد ما لدى روسيا من الموارد التي تحتاجها في العملية العسكرية ضد جارتها.