أكد تطبيق توكلنا، أنه يشترط للقدوم إلى المملكة العربية السعودية وجود تأمين طبي لحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها.

وبالنسبة للفئات العمرية التي يشترط عليها الحصول على التأمين الطبي؟ فأوضح أن جميع الفئات العمرية يشترط عليها التأمين الطبي.

الشركات المعتمدة

وأشارت تطبيق توكلنا، إلى أن جميع الشركات المعتمدة من قبل مجلس الضمان الصحي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

صلاحية التأمين

وأشار إلى أن صلاحية التأمين الطبي، تستمر إلى نهاية فترة تأشيرة الزيارة، ويمكن تجديد وثيقة تأمين الزيارة في حال تم تجديد مدة التأشيرة من خلال الجوازات.

وأوضح تطبيق توكلنا، أنه يمكن استخدام التأمين الفعال في أكثر من زيارة، في حال كان التأمين ساري المفعول.