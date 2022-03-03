يترقب جمهور كرة القدم السعودية، مباراة المنتخب السعودي يوم الخميس المقبل ضد منتخب الصين في الجولة التاسعة “قبل الأخيرة” من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في قطر.

المنتخب السعودي يصل إلى الإمارات:

وكانت بعثة الأخضر بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، وصلت ظهر اليوم السبت إلى العاصمة الإماراتية، أبو ظبي، استعدادًا لمواجهة المنتخب الصيني.

يملك الأخضر 3 سيناريوهات للتأهل لـ كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، أولًا الفوز على الصين وضمان التأهل مباشرة دون النظر لنتيجة مباراة اليابان وأستراليا، ثانيًا التعادل مع الصين بشرط تعادل اليابان مع أستراليا، ثالثًا الخسارة من منتخب الصين بشرط فوز اليابان على أستراليا.

الفوز على الصين يضمن الصعود المباشر:

ويهدف الأخضر للفوز والوصول إلى النقطة رقم 22 لضمان التأهل لـ كأس العالم مباشرة في قطر، للمرة السادسة في تاريخه، وقبل مواجهة المنتخب الأسترالي في الجولة العاشرة والأخيرة الثلاثاء بعد المقبل.

وكان الأخضر خسر من المنتخب الياباني بهدفين دون رد في الجولة الثامنة من تصفيات المونديال في الأول من فبراير الماضي.

وفي وقت سابق، أكد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على أن مواجهة المنتخب الصيني يوم الخميس المقبل، لن تكون سهلة، مضيفًا أن الأخضر لم يضمن بعد تأهله للمونديال.

وتحدث رينارد لـ برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “المباراة لن تكون سهلة أمام المنتخب الصيني، وكلي ثقة في نجوم الأخضر للفوز والتأهل”.

وكان المنتخب السعودي دشن تدريباته في الإمارات اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة الصين.