تُختتم مباريات الجولة الـ25 لـ بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين غدًا السبت بإقامة مباراتين.

المباراة الأولى ستكون بين فريقي الباطن والرائد في تمام السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب نادي الباطن.

المباراة الثانية بين فريقي أبها والتعاون وتنطلق في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

وكانت مباريات أمس الخميس، انتهت بفوز الفيصلي على الفتح بهدف دون رد، وفوز ضمك على الاتفاق بهدف دون رد، وفوز النصر على الفيحاء بهدف دون رد.

3 مباريات اليوم بـ دوري محمد بن سلمان

وتُستكمل مباريات الجولة الـ25 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين اليوم الجمعة بإقامة 3 مباريات.

المباراة الأولى ستكون بين فريقي الطائي والشباب في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي الاتحاد والحزم في تمام السابعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.

قمة الجولة الـ25 ستكون بين فريقي الهلال والأهلي في تمام التاسعة إلا 10 دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

ترتيب دوري محمد بن سلمان حاليًا