فاز النيجيري أوديون إيغالو مهاجم نادي الهلال قبل قليل بجائزة أفضل لاعب في شهر مارس في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لـ دوري المحترفين السعودي عبر “تويتر” أن الجماهير اختارت اللاعب النيجيري بسبب تألقه مع الهلال قبل فترة التوقف الدولي في بطولة الدوري.

إيغالو يُبدع منذ انضمامه إلى الهلال

وبعد مرور 25 جولة، سجل المهاجم النيجيري المنضم حديثًا لمنتخب بلاده استعدادًا لمواجهة غانا في تصفيات كأس العالم، 19 هدفًا بواقع 7 أهداف مع الهلال و12 هدفًا مع ناديه السابق نادي الشباب.

نجم الهلال في الصدارة

ويتواجد لاعب الهلال في صدارة الهدافين برصيد 19 هدفًا، والبرازيلي رومارينيو لاعب الاتحاد في المركز الثاني برصيد 15 هدفًا، الكاميروني تاوامبا لاعب التعاون في المركز الثالث مسجلًا 15 هدفًا، البرازيلي تاليسكا لاعب النصر محرزًا 14 هدفًا، حمدالله لاعب الاتحاد 13 هدفًا في المركز الخامس، زيلايا لاعب ضمك محرزًا 12 هدفًا، المالي موسى ماريجا لاعب الهلال 11 هدفًا في المركز السابع، الثامن هو المغربي كريم البركاوي لاعب الرائد.