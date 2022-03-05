استعرض المحامي نايف آل منسي أسباب قضايا الخلع، والتي من بينها عوامل نفسية واجتماعية.

أسباب الخلع:

وقال آل منسي في تصريحات إلى “الإخبارية”، اليوم السبت: إنه عند ارتكاز الخلع على أسباب شرعية (مثل عدم القدرة على النفقة، مشاكل في العلاقة بين الزوجين، سوء أخلاق الزوج، تعاطي المخدرات) يتطلب ذلك في الأصل طلاقًا، بينما تستسهل الزوجات ويقررن رفع دعوى خلع لطول إجراءات الطلاق.

خيار للمرأة:

ولفت المحامي إلى أن الخلع خيار للمرأة ولا يشترط أن يكون له أسباب، لأنه مجرد رغبة لدى المرأة في عدم الاستمرار في العلاقة أو وجود خلاف بين الزوجين، بينما الطلاق هو خيار الزوج.