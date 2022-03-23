أكد الإعلامي محمد العنزي الناقد الرياضي لـ برنامج “أكشن مع وليد” أن إدارة الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر الأسبق كانت مديونة بـ 16 مليون ريال في قضية التعاقد مع الألباني ألبان ميها.

توضيح| 2

ليست في عهد إدارة ..

الأمير فيصل بن تركي..

بل من عهد إدارتي ..

السويلم والسويكت ..

فكان ردي بقضية ميها..

كمثال وهي من سددت مؤخراً..

أنا لست ضد أحد ..

ولكني مع الحقيقة فقط..

مع تقديري وحبي لكل..

من عمل وقدم لكيان #النصر

المقطع في اكسترا 👇 pic.twitter.com/KnXt7NAA70 — محمد شنوان العنزي (@MohammedaLenaz1) March 23, 2022

تفاصيل القصة:

وغرد العنزي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “تحدثت بحقيقة ساطعة، أن إدارة مسلي آل معمر، بدعم من الأمير خالد بن فهد سددت قبل أشهر قليلة ديون متراكمة من سنوات سابقة من عام 2015، وأن ملف الديون كان كبير ومرهق”.

وأضاف العنزي: “جاءت رسالة لـ جوال الزميل وليد الفراج من إداري سابق تكذب هذا الأمر”.

محمد العنزي يعلق:

وتابع: “ليست في عهد إدارة الأمير فيصل بن تركي وكانت في عهد إدارتي سعود السويلم وصفوان السويكت، فكان ردي بقضية ميها كمثال وهي من سددت مؤخرًا أنا لست ضد أحد مع أحد، مع تقديري وحبي لكل من عمل وقدم لكيان النصر”.

وكان العنزي رد على رسالة إداري النصر السابق: “بين قوسين كلامه غير صحيح وقضية ميها تشهد، أول مرة لاعب يتعاقد معه ناد سعودي بـ 16 مليون ولا يأتي إلى المملكة”.

وكان رئيس نادي النصر السابق، الأمير فيصل بن تركي كشف حقيقة الديوان المتراكمة على العالمي بعد رحيل مجلس إدارته.

وأكد الإعلامي محمد العنزي أن إدارة نادي النصر الحالية برئاسة مسلي آل معمر قامت بسداد ديون مجالس الإدارات السابقة، الأمر الذي تسبب في تأخر عملية البناء.

ولفت الإعلامي النصراوي عبر برنامج “أكشن مع وليد”، إلى أنه يرفض المطالب برحيل إدارة مسلي آل معمر، مؤكدًا أن الموسم المقبل سيكون نموذجيًّا للأصفر.