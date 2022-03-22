رأى ‏‏بندر السفير، المختص في الموارد البشرية، أن زيادة ساعات العمل لا يعني وجود إنتاجية أكثر.

وأضاف المختص، في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن صاحب العمل في القطاع الخاص أكثر من يخشى نظام تخفيض عدد ساعات العمل.

مراعاة التكلفة:

وتابع أن صاحب العمل يراعي التكلفة بشكل أساسي، خاصة أنه يرى أن لتخفيض ساعات العمل تأثيرًا مباشرًا على الإنتاجية، مشيرًا إلى أن بعض الأنشطة تحتاج إلى عدد ساعات عمل أقل، مثل الصناعية والخدمية، ومع استخدام التقنية بشكل أوسع يمكن تغطية ساعات العمل التي تم تخفيضها.