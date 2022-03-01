رحل المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، ليكون الإقالة رقم 16 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

رحيل فلادان والحنفوش يقود الاتفاق مؤقتًا

وأعلنت إدارة نادي الاتفاق، مساء اليوم الثلاثاء، عن إنهاء عقد ميلويفيتش بالتراضي بين الطرفين، وكلفت مدرب فريق شباب الاتفاق، أحمد الحنفوش بقيادة الفريق الأول مؤقتًا، لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

وعانى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق من تراجع النتائج مع فلادان ميلويفيتش خلال الفترة الماضية ليواجه شبح الهبوط، ما عرض الإدارة لانتقادات قوية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

إقالة 16 مدربًا في الدوري

وشهدت منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 16 حالة إقالة قبل انطلاق الجولة الـ23، حيث رحل البريطاني نيستور إل مايسترو من التعاون، البرازيلي فابيو كاريلي من الاتحاد، والتونسي محمد الكوكي من الطائي.

ورحل البرازيلي مانو مينيز عن النصر، الإيطالي باولو تراميزاني من الفيصلي، خالد العطوي من الاتفاق، وأُقيل الصربي نيناد لالاتوفيتش من تدريب الباطن، ومواطنه زوران مانولوفيتش من الطائي.

وأُقيل البرتغالي بيدرو إيمانويل من النصر، ومواطنه هيلدر كرستوفاو من الحزم، البلجيكي يانيك فيريرا من الفتح، ورحل الإسباني بابلو ماشين عن الرائد، والبرتغالي ليوناردو جارديم عن الهلال، والروماني جالكا عن الحزم، بجانب مدرب الفيصلي، البرتغالي دانييل راموس، قبل أن يرحل فلادان اليوم.