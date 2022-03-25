يبدو أن مدربًا جديدًا قد يتولى تدريب منتخب Italy الأول لمرة القدم، وذلك في حال رحل المدرب روبيرتو مانشيني.

وكان المنتخب الإيطالي ودع الملحق المؤهل لـ كأس العالم 2022، بعد أن خسر مساء أمس في إيطاليا من منتخب مقدونيا الشمالية بهدف دون رد.

المرشحون لتدريب منتخب Italy:

وذكرت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية أن المدرب فابيو كانافارو مدرب النصر السابق ونجم الكرة الإيطالية السابق، مرشحًا وبقوة، لتدريب المنتخب الإيطالي في حال استقال روبيرتو مانشيني، الذي من المتوقع تقدمه باستقالته في الأسبوع المقبل.

وأوضحت تقارير إيطالية أن كانافارو ليس المرشح الوحيد لهذه المهمة، ولكن ينضم إليه العديد من الأسماء من بينهم أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس السابق، وستيفانو بيولي المدير الفني لميلان.

أيضًا رُشح المدرب كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي الإنجليزي السابق، لتدريب المنتخب الإيطالي بالفترة المقبلة.

ملخص مباراة Italy ضد مقدونيا:

وفي مباراة، إيطاليا ضد مقدونيا، الشوط الأول كان انتهى بالتعادل السلبي، وسط محاولات ضعيفة من المنتخب الإيطالي لإحراز الهدف الأول.

وفي الشوط الثاني، وفي ظل اعتقاد الجميع أن المباراة في طريقها للتعادل السلبي، باغت اللاعب المقدوني ألكسندر تراجكوفسكي مرمى الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما بتصويبة قوية في الدقيقة الـ92.

وحافظ المنتخب المقدوني على فوزه ليصعد لـ نهائي الملحق الأوروبي لمواجهة منتخب البرتغال.

وستواجه مقدونيا الشمالية، منتخب البرتغال في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لـ المونديال يوم الثلاثاء المقبل.