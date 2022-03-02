تفقد مدير جوازات المنطقة الشرقية العميد عبدالرحمن صالح المفضي، منفذ الرقعي الحدودي مع دولة الكويت، وكان برفقته مدير جوازات حفر الباطن العقيد صالح عثمان البريكان وعدد من ضباط الإدارة.

ووقف المفضي ميدانيًا على سير العمل في المنفذ مطلعًا على ما تقدمه الجوازات من خدمات للمسافرين.

أهمية منفذ الرقعي

ويعتبر منفذ الرقعي من المنافذ الحديثة في المملكة وتجاوزت تكلفته مليارًا وستمائة مليون ريال، وتبلغ مساحته الإجمالية 6,165,456 مترًا مربعًا.

ويتضمن المنفذ ساحات للمغادرة والقدوم مخصصة للمركبات بطاقة استيعابية تصل إلى 12 ألف مركبة يوميًا، وساحات أُخرى لمغادرة وقدوم الشاحنات بطاقة استيعابية تصل إلى 2000 شاحنة يوميًا.