استعرض مستشار الموارد البشرية عبدالعزيز المهباش أهم بنود لائحة نظام الانضباط الوظيفي التي سيتم تطبيقها الأحد المقبل بالمملكة، مشددًا على أن النظام الجديد في صالح الموظف وليس ضده.

نظام الانضباط الوظيفي:

وقال المهباش، خلال لقاء على قناة الإخبارية: إن نظام الانضباط الوظيفي هو تحويل الموظفين من عدم وجود نظام أو محاسبة واضحة إلى موظف يٌحاسب، فإذا قصر يُعاقب وإذا أحسن يأخذ جزاءه، واصفًا الكثير من المواد بأنها “جميلة وعكس توقعاته”.

فروق بين النظام السابق والجديد:

وضرب مثلًا بأنه كان في بعض الأنظمة السابقة إذا ارتكب الموظف أي مخالفة تُزال عنه بعد ثلاث سنوات من عمره الوظيفي، ولكن في هذا النظام الجديد أصبحت سنتين فقط وهذا في صالح الموظف، كذلك لن يصبح هناك فصل مطلق لموظف بل سيحول إلى لجنة وحتى إذا قررت اللجنة الفصل سيتم التحويل إلى وزير الموارد البشرية، وهذا سيقضي على تخوفات الموظفين الحكوميين.