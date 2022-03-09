علق المستشار القانوني محمد الوهيبي على صدور نظام الأحوال الشخصية.

وقال الوهيبي في تصريحات إلى “المواطن“: إن البداية كانت مع إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن التشريعات الجديدة، والتي تشمل 4 تشريعات تم الموافقة من مجلس الوزراء على اثنين منها، موضحًا أن نظام الأحوال الشخصية هو أول نظام يختص بأمور الأسرة بشكل كامل من الولي والوصي والزوج والزوجة والأبناء والحضانة.

إنصاف الجميع:

وشدد على أن هذا النظام يقوم بإنصاف الجميع الرجل والمرأة وحفظ حقوقهم، كما أنه يرسخ نقطة مهمة وهي أن الحقوق يقابلها واجبات، حيث إن كل شخص يطالب بحقوقه يكون مقيدًا بالتزامات كالولي والزوج والزوجة والوصي كذلك، كما يوضح نظام الأحوال الشخصية الواجبات الخاصة بكل من يشمله النظام، وفي المقابل له حقوق بعد أن يوفي بالتزاماته.

انعكاس إيجابي:

وأكد المستشار القانوني أن هذا النظام ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع، حيث إن مفهوم الزواج والطلاق سيكون وفق تنظيم واضح للجميع لا يقبل فيه الاجتهادات، كما نصح بألا يكون الحل الأول هو اللجوء الى القضاء، بل السعي لتطبيق القواعد الشرعية وحفظ المعروف بين الزوجين ومحاولة حل النزاع وديًّا، وفي حال تعذر ذلك فالقضاء هو المنصف للطرفين.