أكد المستشار القانوني محمد الوهيبي، أن نظام الأحوال الشخصية ألغى وضع الطفل كأداة مساومة بين الأبوين عند قرار الطلاق.

الطفل ملك المجتمع:

وتابع الوهيبي، خلال تصريحات إلى برنامج الشارع السعودي المذاع على قناة السعودية، أن الطفل ملك المجتمع وليس الأب والأم؛ كون المتضرر من أي انحراف يحدث له هو الناس والمجتمع بالمقام الأول.

المساومة مستحيلة:

وأضاف المستشار القانوني أنه في حال تقدم المرأة للمحكمة بطلب فسخ عقد النكاح أو الخلع، لا يجبر الزوج على الاستمرار مع الزوجة والعكس، وما كان يحدث في السابق هو مساومة الطرفين على الأبناء، ولكن مع النظام الجديد أصبح هذا الأمر مستحيلًا.