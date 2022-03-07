شارك مراسلو “المواطن” في المؤتمرات الصحفية الدورية لمستجدات فيروس كورونا من بداية الجائحة وحتى إعلان وزارة الصحة أمس الأحد إيقافها.

225 مؤتمرًا:

ووصل عدد المؤتمرات التي قدمت لها الصحيفة التغطية 225 مؤتمرًا شارك فيه الإعلام وساهمت فيه العديد من الجهات الحكومية والهيئات، حيث نقلت “المواطن” كل الأحداث وتساؤلات المواطنين وكل ما يخص جائحة كورونا ومستجداتها.

واعتمدت وزارة الإعلام والصحة الزملاء المكلفين بالمشاركة في المؤتمر الصحفي الدوري، وهم الزملاء حسن عسيري، ومحمد الغبيشي، وأحمد العطوي، وفواز الأسلمي.

مؤتمر عند الحاجة:

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، بالتأكيد على أن هذا المؤتمر الصحفي الدوري والذي سيتحول من كونه دوريًّا إلى أن يكون عند الحاجة أو أي مستجدات تستلزم التواصل، مشددًا إلى أنهم في الصحة سيكونون قريبين دائمًا بأي معلومات مهمة والمستجدات التي تستلزم التواصل، مقدمًا شكره لكل من ساهم في المؤتمرات والوعي والتوعية وجميع الزملاء والزميلات في الإعلام والجهات المساهمة والمتحدثين الذين شاركوا والصحفيين الذين شاركوا في نقل المعلومات الصحيحة لأفراد المجتمع.

الحالات عبر الموقع الرسمي:

كما لفت إلى أن البيان اليومي للحالات والتحديثات للحالات سيتحول يوميًّا عبر الموقع الرسمي الذي تنشر فيه الحالات اليومية في المملكة من هنا.