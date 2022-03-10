وثق مقطع فيديو مشاهد مبهجة لزحمة الطواف في صحن الطواف بالمسجد الحرام بعد رفع الإجراءات الاحترازية وإلغاء التباعد.

فيديو | الملاذ الأكثر أماناً..

مشهد إيماني يأسر الناظرين لزحام الرحمة في صحن الطواف#الإخبارية pic.twitter.com/CM1fwiQ7UV — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 10, 2022

وعبر الطائفون عن فرحتهم الغامرة بعودة تراص الصفوف في الصلوات وإلغاء التباعد الجسدي في المسجد الحرام والمسجد النبوي وإلغاء كافة القيود.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية عن رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا.

وبحسب بيان الداخلية، تقرر إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها.

متابعة الوضع الوبائي:

وجاء القرار بناءً على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة ولما تم تحقيقه من مكتسبات في مكافحة الجائحة بفضل الله ثم الدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة، وتضافر الجهود الوطنية الفعالة من كافة الجهات، والتقدم- ولله الحمد- في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.