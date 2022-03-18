أظهر مقطع فيديو متداول اشتعال النيران في مطار لفيف غرب أوكرانيا بعد استهدافه بهجوم صاروخي.

وبحسب المقطع تصاعدت أعمدة الدخان الكثيف في سماء المطار والمنطقة المحيطة به فيما تشتد العمليات الروسية في المدنية الأوكرانية الكبيرة.

أهمية مطار لفيف

ويعد مطار لفيف أحد المطارات الكبيرة في غرب أوكرانيا ويأتي استهدافه ضمن خطة تعطيل المرافق اللوجيستية التي انتهجتها القوات الروسية على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية من الحرب الروسية الأوكرانية.

من جانبه أعلن رئيس بلدية لفيف أندري سادوفي، أن صواريخ روسية ضربت اليوم حي مطار المدينة الأوكرانية الكبيرة الواقعة على بعد 70 كيلومترًا من الحدود مع بولندا.

صواريخ كروز تنطلق من البحر

ما أوضح أن عددًا من الصواريخ أصاب مصنعًا لصيانة الطائرات بالمدينة الواقعة غربي البلاد، ما أدى لتدمير المبنى. وأضاف أن العمل بالمصنع كان متوقفًا، وأن الهجوم لم يتسبب في خسائر بشرية.

من جهة أخرى ذكر الجيش الأوكراني أن المصنع استهدف بصواريخ كروز انطلقت من اتجاه البحر الأسود. ورجّح أن تكون تلك الصواريخ من نوع كيه.إتش-555 التي تنطلق من قاذفات استراتيجية ثقيلة.