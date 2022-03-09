انضم النجم مصطفى فتحي إلى قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بعد تألقه اللافت مع فريق التعاون خلال الفترة الماضية.

مصطفى فتحي في قائمة منتخب مصر

وأعلن مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، البرتغالي كارلوس كيروش عن استدعاء 9 لاعبين محترفين، لمباراتي السنغال في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وضم كيروش كلًا من؛ مصطفى فتحي، محمد صلاح “ليفربول”، محمد النني “آرسنال”، محمود حسن تريزيجيه “إسطنبول باشاك شهير”، أحمد حسن كوكا “قونيا سبور”، مصطفى محمد “غلطة سراي”، أحمد ياسر ريان “ألاتاي سبور”، كريم حافظ “مالاتيا سبور”، وعمر مرموش “شتوتجارت”.

فتحي يتألق مع التعاون

وانضم مصطفى فتحي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من الزمالك، وظهر بشكل مميز معه، ونجح في تسجيل 4 أهداف معه، وأصبح من العناصر الأساسية في تشكيلته.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، من الفوز في 5 مباريات، والتعادل 9 مرات والخسارة في مثلهم.