يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد من تراجع الأداء والنتائج في المباريات الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الرائد يخسر ضد الباطن

ولعب الباطن ضد الرائد بالأمس على ملعب نادي الباطن، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز الفريق السماوي بهدفين دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ14 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد نادي الرائد عند 29 نقطة في المركز التاسع.

نادي الرائد يُعاني

وظهر الفريق الريداوي بمستوى مخيب للآمال خلال منافسات الدور الثاني في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث اكتفى بتحقيق فوزين فقط أمام الفتح بنتيجة 3/2، والفيحاء بهدف دون رد.

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد 7 هزائم أمام كل من؛ الاتحاد، الحزم، التعاون، ضمك، الهلال والباطن، فيما تعادل إيجابيًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، وسلبيًا ضد الفيصلي.

وتسببت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، في توجيه انتقادات قوية لمجلس الإدارة برئاسة فهد المطوع، حيث طالبت الجماهير برحيله، بعد حالة التخبط التي مر بها خلال منافسات الموسم الحالي، ما أثر على نتائجه.