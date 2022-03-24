قُتلت بطلة أوكرانيا في رياضة الجمباز، كاتيا دياتشينكو، بعد العثور على جثتها في مدينة ماريوبول المحاصرة من قبل القوات الروسية، صباح اليوم الخميس.

مقتل بطلة الجمباز كاتيا دياتشينكو

وقال موقع العربية في نبأ عاجل على تويتر: “مقتل بطلة أوكرانيا في رياضة الجمباز كاتيا دياتشينكو البالغة من العمر 11 عاماً.. حيث وجدت جثتها تحت الأنقاض في ماريوبول صباح اليوم الخميس بحسب ما أعلنت مدربتها أناستاسيا ميششانينكوفا”.

تواصل العملية العسكرية الروسية

وتتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي دخلت اليوم يومها الثلاثين وسط جهود دولية حثيثة لوقف القتال والجلوس على طاولة المفاوضات.

ورصدت عدة انفجارات ليلا في بلدة زورافليفكا، بمنطقة بيلغورود، الواقعة بالقرب من الحدود الأوكرانية، فيما لم تقع إصابات بين السكان، حسب منشور لحاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف.

قمة الناتو

ويناقش قادة الناتو خلال قمة الحلف في بروكسل اليوم الخميس تحديث نظام الردع والدفاع، وستكون الخطوة الأولى في هذا الاتجاه تكوين أربع مجموعات قتالية جديدة في الجزء الشرقي من الحلف.

استغاثة رئيس أوكرانيا

وفي ذات السياق واصل رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، حث حلف الناتو على دعم بلاده في مواجهة روسيا؛ محذرًا من توسع روسيا في دول الحلف الشرقية.