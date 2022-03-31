أثار اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله أزمة جديدة مع جماهير النصر بعد أن نشر مقطع صوتي عبر حسابه في “سناب شات” وصفه البعض بالاستفزازي.

وكان اللاعب المغربي التحق بـ صفوف نادي الاتحاد، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد يستمر حتى يونيو 2023، بعد فسخ عقده مع النصر.

ماذا قيل في المقطع ؟

ونشر اللاعب المغربي عبر حسابه في “سناب شات” مقطعًا صوتيًّا مُرفقًا بتعليق صوتي لأحد المعلقين في إحدى المباريات كالتالي: “الاتحاد عشق وحب ووفاء وارتباط بين الاتحاد وجمهوره”.

رد المريسل على حمدالله:

وعلق الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل المعروف بميوله النصراوية على مقطع حمدالله قائلًا: “جميل هذا المقطع بس لا تحذفه ولا تنساه، بنرجع له يا صديقي”.

وأكدت تقارير صحافية أن النصر تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد نادي الاتحاد والمغربي عبدالرزاق ومسؤولين اتحاديين رسميين.

وقال القانوني أحمد الأمير عبر حسابه في “تويتر” : “الشكوى المقدمة من النصر لـ لجنة الاحتراف هي شكوى بمخالفات إجرائية للائحة الاحتراف المحلية، أثناء سريان عقد اللاعب مع النصر، ولا تختص بالتعويضات المالية أو نزاع إنهاء العقد لأن ذلك يُنظر فيه من قبل الفيفا في شكوى منفصلة”.