أثارت شهيرة السناب شات ملاك الحسيني حالة من الجدل بعد أن نشرت عدة سنابات عبر حسابها الخاص على سناب شات، متحدثة عن تعرضها للابتزاز والتهديد والغدر من قبل إحدى صديقاتها التي كانت تعمل معها.

تفاصيل صادمة:

وقالت ملاك الحسيني إن صديقتها التي كانت تنام معها على سرير واحد وتعرف كل أسرارها خانت ثقتها وغدرت بها وتهددها وتبتزها بصور شخصية لها.

وتابعت: “تدرون وصلت فيها مرسلة أختها قبل أسبوعين تقول تدرين عندنا صورك الخاصة جداً ولو نبي نضرك نشرناها.. لكن سجلت الأدلة على كلامها، تخيلوا وصلت السالفة لصور خاصة جدًا”.

وكشفت المزيد من تفاصيل الواقعة وقالت: إن الصور الخاصة بها والتي بين يدي صديقتها التي تبتزها وصلت عن طريق ثقتها العمياء بها، مضيفة: “ترى كانت موديل وتدير إعلاناتي ومعها جوالي وتعرف باسورد كل شيء، كنا ننام بسرير واحد”.

من هي ملاك الحسيني؟

والحسيني درست الماجستير في إدارة التمريض والإدارة الصحية، ثم درست الماجستير في الفلسفة ومن ثم حصلت على الدكتوراه في تخصص العلوم والآداب، ولم تكتفِ بكل هذا بل وحصلت على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال الاقتصادية.

وعملت ملاك الحسيني عضوة في هيئة التدريس داخل جامعة الملك سعود، لتتجه للسوشيال ميديا فيما بعد، كما قدمت مجموعة من البرامج منها حراك مع ملاك كمقدمة له على قناة mbc1.