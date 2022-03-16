تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، برقية تهنئة من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها ـ رعاه الله ـ، وتكللت بفضل الله وتوفيقه بالنجاح.

وسأل جلالته المولى العلي القدير، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بموفور الصحة والعافية وطول العمر، وأن يبقيه ذخراً وسنداً للمملكة العربية السعودية وشعبها لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ، برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، سائلاً الله المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يبقيه ذخراً وسنداً للمملكة العربية السعودية وشعبها لمواصلة مسيرة النماء والتقدم في ظل قيادته الحكيمة.

وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ برقية تهنئة مماثلة من أخية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.