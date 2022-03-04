وقعت جمعية الوقاية من العوز المناعي “مناعة “مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض اتفاقية تعاون فيما بينهما.

وقد وقع الاتفاقية من جانب “مناعة “نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله المهيزعي وعن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المدير العام للفرع الدكتور محمد بن عبدالله الحربي.

أهداف اتفاقية مناعة:

وتنص بنود الاتفاقية على التعاون في مجالات الطب والتوعية والإرشاد بما يخدم الفئات المستفيدة من الرعاية والكوادر العاملة معهم التابعين لفرع الوزارة بمنطقة الرياض وكذلك على تقديم البرامج والخطط التوعوية عن فيروس نقص المناعة للمنسوبين والفئات المستفيدة وبعدة لغات.

من جانبه ثمن “المهيزعي” دور فرع الموارد البشرية بمنطقة الرياض وما يقدمه من شراكات مجتمعية مع الجمعيات الأهلية ودعم ومساندة لها.