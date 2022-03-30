واصل منتخب البرازيل الأول لكرة القدم تألقه اللافت في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، باكتساح بوليفيا برباعية دون رد.

منتخب البرازيل يكتسح بوليفيا

ولعب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم ضد بوليفيا في لاباز ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات، وظهر السيليساو بشكل مميز، رغم غياب نجمه نيمار دا سيلفا، وافتتح التسجيل عند الدقيقة 24 عن طريق لوكاس باكيتا.

وفرض لاعبو السيليساو سيطرتهم على اللعب، ونجح ريتشارليسون في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 44، ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الضيوف التألق وأهدروا أكثر من فرصة لتعزيز تقدمهم.

ونجح برونو جيمارايش في تسجيل الهدف الثالث لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم عند الدقيقة 65، قبل أن يحرز ريتشارليسون الهدف الثاني له والرابع للسيليساو في شباك بوليفيا.

تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022

وحافظ منتخب البرازيل الأول لكرة القدم على سجله الخالي من الخسائر في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بتحقيق الفوز الـ14، والتعادل في 3 مباريات، ليعزز تواجده في الصدارة برصيد 45 نقطة.

ويملك السيليساو مباراة مؤجلة ضد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة، فيما تجمد رصيد بوليفيا عند 15 نقطة في المركز التاسع.