يُقدم منتخب البرازيل الأول لكرة القدم بقيادة مدربه أدينور ليوناردو باتشي “تيتي”، مستوى مميزًا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

منتخب البرازيل يتألق

ولعبت البرازيل ضد تشيلي على ملعب ماراكانا، ضمن منافسات الجولة الـ17 وقبل الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية، وانتهت بفوز السيليساو برباعية دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وحافظ منتخب البرازيل الأول لكرة القدم على سلسلته المميزة دون تلقى أي خسارة في تصفيات كأس العالم 2022، حيث نجح في تحقيق 16 انتصارًا، مقابل 3 تعادلات فقط، وضمن التأهل إلى المونديال رسميًا قبل عدة جولات.

ترتيب المجموعة في تصفيات أمريكا الجنوبية

ويتصدر منتخب البرازيل الأول لكرة القدم ترتيب مجموعته في تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 42 نقطة، يليه الأرجنتين بـ35 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن الإكوادور وأوروغواي، ثم بيرو بـ21 نقطة.

ويقع منتخب كولومبيا الأول لكرة القدم في المركز السادس برصيد 20 نقطة، وبفارق نقطة عن تشيلي، ثم باراغواي برصيد 16 نقطة، وبوليفيا بـ15 نقطة، وتتذيل فنزويلا الترتيب برصيد 10 نقاط.