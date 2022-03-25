ألهمت منطقة سبورت إحدى المناطق الفرعية لـ”بوليفارد رياض سيتي”، محبي الرياضة بفنونها وجماليتها التي اكتست بالتنوع الرياضي والعالمي لتقدم للزائر تجربةً فريدة.

Skate park

وتحتض المنطقة ساحة التزلج Skate park المخصصة لممارسة التزلج بالعجلات، لتستقطب محبي تلك الرياضة بتجربة ممتعة في الهواء الطلق، في حين تجذب تجربة “Next Level” محبي كرة القدم التي تقدم فنونًا ودروسًا في كرة القدم بما فيها الذكاء الذهني في المناورات والتسديد، لتصبح محطةً مهمةً في رياضة كرة القدم، وتجذب زوار المنطقة بالتحدي والشغف الكروي.

وبمعايير رفيعة المستوى، تكسب مغامرة “خط زبلايين” الزوار مهاراتٍ جديدةً، وتمنحهم تجربةً فريدةً بالهواء الطلق، حيث يتميز الخط بامتداده من البرج الواقع شمال مقهى نادي النصر حتى منطقة “أفلانش” بواسطة حبل يصل طوله إلى 210 أمتار، وهو ما يمنح اللاعب مغامرةً شيقةً وثقةً بالنفس.

أجواء منطقة سبورت

وتتكفل منطقة “سبورت” بنقل أجواء التشجيع الكروي، متمثلة بمقهى ناديي الهلال والنصر إلى زوار المنطقة، عبر نقل المباريات بشاشات عملاقة، مما يمنح المشجعين تحديًا من طابع خاص وبروح رياضية مثيرة.

ولا تخلو منطقة “سبورت” من التحديات في ألعاب بادل رش، إضافةً إلى “فيرستمنت” التي تقام عليها بطولات تنافسية رياضية تمنح الزائر تجربة عصف ذهني واستعادة لياقته الرياضية، وقضاء أجمل الأوقات الترفيهية في موسم الرياض.

وتتجمل المنطقة بتوفر متاجر رياضية يقضي فيها الزائر أوقاتًا ممتعةً من التسوق الرياضي، واقتناء الأزياء الخاصة بالرياضة وفق أهم العلامات التجارية العالمية، لتقدم المنطقة مفهومًا رياضيًّا واسعًا وشاملًا.

وتعد منطقة “بوليفارد رياض سيتي“، واحدةً من أهم الوجهات السياحية في موسم الرياض، وتضم فعاليات عدة، منها: شارع ذا آلي، والحدائق، والنافورة الراقصة، ومراكز الألعاب العالمية، والمطاعم والمقاهي، إضافةً إلى العديد من المسارح المخصصة للعروض المسرحية والغنائية.