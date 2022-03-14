تترقب الجماهير مباراة التعاون والجيش السوري، أملًا في ظهور سكري القصيم بشكل مميز، وتأهله إلى مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

مباراة التعاون والجيش السوري:

ومن المقرر أن تُقام مباراة التعاون والجيش السوري، عند الساعة 6:50 مساء يوم غد الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الملحق المؤهل إلى مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويتأهل الفائز من مباراة التعاون والجيش السوري إلى المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال آسيا، والتي تضم كلًّا من؛ الدحيل القطري وسباهان الإيراني، بالإضافة إلى فريق باختاكور الأوزبكي.

وكان التعاون قد أنهى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي رابعًا، إلا أنه شارك بدلًا من الاتحاد الثالث لعدم حصوله على الرخصة الآسيوي، فيما احتل فريق الجيش المركز الثاني في الدوري السوري.

التعاون يُعاني في دوري محمد بن سلمان:

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ12 برصيد 25 نقطة بعد الجولة الـ24، ويطمح في تجاوز عقبة الجيش السوري لمصالحة جماهيره.