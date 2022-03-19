يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية، مساء الغد، مباراة الريال ضد برشلونة في الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

توقيت مباراة الريال ضد برشلونة:

وسينطلق الكلاسيكو في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “سانتياجو بيرنابيو” معقل فريق ريال مدريد.

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب نادي ريال مدريد قد قرر استدعاء قائمة مكونة من “تيبو كورتوا، لونين، ببينيرو في حراسة المرمى، كارفخال، ميليتاو، دافيد ألابا، فاييخو، ناتشو، مارسيلو”.

وشملت قائمة ريال مدريد أيضًا تواجد” كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، فاسكيز، سيبايوس، إيسكو، كامافينجا، هازارد، أسينسيو، يوفيتيتش، جاريث بيل، فينسيوس جونيور، رودريجو، ماريانو”.

برشلونة غاضب قبل الكلاسيكو:

وقبل انطلاقة مباراة الريال ضد برشلونة، كانت تقارير صحفية كشفت عن انزعاج نادي برشلونة من تسريب أخبار الصفقات، التي يرغب في التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “سبورت” الكتالونية فإن ماتيو أليماني المدير الرياضي بالنادي وجوردي كرويف عضو مجلس الإدارة، أصابهما الإحباط والغضب بسبب ما تم تسريبه حول الرواتب المحتملة للاعبين الجدد وللصفقات الجديدة، التي يرغب النادي في إبرامها.

وكانت التقارير، ذكرت أن برشلونة راغب وبقوة في ضم الإيفواري فرانك كيسي لاعب نادي ميلان الإيطالي والمدافع الدن ghadaماركي أندرياس كريستنسن لاعب تشيلسي الإنجليزي والمغربي نصير مزراوي لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي.