رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مونديال كأس العالم 2022 في قطر.

إنجاز كبير يتحقق

وأكد سموه أن هذا الإنجاز الكبير الذي تحقق بوصول المنتخب السعودي إلى مونديال كأس العالم 2022 يعكس ما تحظى به الرياضة السعودية من دعم واهتمام كبير من القيادة الرشيدة.

المملكة محط أنظار العالم

وأضاف سموه بأن ذلك يبرز ما تحقق من إنجازات رياضية ضمن رؤية المملكة 2030 التي أولت القطاع الرياضي اهتماماً غير مسبوق جعل المملكة محط أنظار العالم بالإنجازات المتتالية والفعاليات والأنشطة الرياضية المقامة على أراضيها.

كما قدم سموه التهنئة لسمو وزير الرياضة ولرئيس وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم ولاعبي المنتخب الأبطال.