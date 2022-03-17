رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة مغادرته – أيده الله – مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية وتغيير بطارية منظم ضربات القلب والتي تكللت ولله الحمد بالنجاح.

بدر بن سلطان يهنئ الملك سلمان

وقال سموه: “يشرفني ويسعدني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة خروجكم من مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن أجريتم -حفظكم الله- بعض الفحوصات الطبية، مبتهلين إلى المولى سبحانه أن يحفظكم من كل سوء ومكروه، وأن يديمكم ذخراً للوطن وأبنائه، وأن يمدكم بالعمر المديد وأنتم تنعمون بالصحة والعافية”.

وختم الأمير بدر بن سلطان بالقول: ” أسأل المولى أن يديم على هذا الوطن أمنه وعزته ورفعته في ظل قائده مولاي خادم الحرمين الشريفين وعضده الأيمن سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله” .