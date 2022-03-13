نجح نادي الاتحاد في تحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب اليوم، ليحرمه من رقم مميز هذا الموسم.

الشباب يتلقى أول خسارة على ملعبه ضد نادي الاتحاد:

وكان الشباب هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر على ملعبه ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، قبل أن يتلقى أول هزيمة في أرضه أمام نادي الاتحاد اليوم.

ولعب الشباب ضد الاتحاد على إستاد الأمير فهد بن فيصل في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز العميد بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة اليوم، رفع نادي الاتحاد رصيده إلى 57 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عند 46 نقطة في المركز الثاني.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

واُختتمت منافسات الجولة الـ24، مساء اليوم الأحد، بمواجهتين، حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق فوز قاتل ضد الرائد، فيما فاز الاتحاد على الشباب، ويمكن الاطلاع على جدول الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).