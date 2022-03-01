تطمح إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، في إبرام صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليرتبط اسم العالمي بضم المغربي سفيان رحيمي.

العالمي يسعى لضم سفيان رحيمي:

وأكدت صحيفة “هسبريس” المغربية، أن نادي النصر قدم عرضًا كبيرًا لنجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، سفيان رحيمي لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد، كما أنه تلقى عددًا من العروض الخليجية.

وأشارت الصحيفة المغربية إلى أنه من المنتظر رحيل الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بجانب الأرجنتيني فونيس موري والبرازيلي أنسيلمو، ما يسهل انضمام سفيان رحيمي.

وانضم سفيان رحيمي صاحب الـ25 عامًا إلى صفوف العين الإماراتي في صيف عام 2021 بعقد يمتد حتى 2025 قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي، وشارك معه في 16 مباراة، وسجل 6 أهداف وصنع 11 هدفًا.

نادي النصر هذا الموسم:

وكان النصر قد لعب ضد أبها على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح العالمي في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف.

ورفع نادي النصر رصيده إلى 44 نقطة ليعزز تواجده بالمركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها عند 28 نقطة في المركز السادس.