قالت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، إن الفضل في وصولها للنجومية في عالم الغناء هو مكتشف موهبتها الأول والدها، مشيرة إلى أنها كانت تغني عندما كان عمرها عامين فقط.

والد نانسي عجرم يكتشف موهبتها

وأضافت عجرم، والتي حلت ضيفة على الإعلامي داود الشريان في برنامج “مع الشريان” على فضائية MBC1: “والدي اكتشف موهبتي وكان متلهفًا لإبرازها، خاصة أن جدتي كانت تتمتع بالصوت الحلو في الغناء، وكان أمله ظهور موهبة الصوت الجميل بين أولاده، وإصراره وإيمانه بي هما السبب فيما وصلت إليه”.

وتابعت: “أول أغنية غنتها للأطفال اسمها (عندي بيسي) وأحتفظ بتسجيل لها، وفي الفترة نفسها سمعني والدي أغاني لفايزة أحمد (أنا قلبي إليك ميال)، أما أول برنامج ظهرت فيه فكان على قناة LBC مع منظمة (يونيسف) ضمن مجموعة من الأولاد”، مشيرة إلى أن والدها طلب منها التصفيق لعمل “جو حلو مع الجمهور”، وبعدها جاءت مشاركتها في برنامج “نجوم المستقبل”، وبين البرنامجين كانت تقوم بالغناء في الحفلات.