قالت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، إن الفضل في وصولها للنجومية في عالم الغناء هو مكتشف موهبتها الأول والدها، مشيرة إلى أنها كانت تغني عندما كان عمرها عامين فقط.
والد نانسي عجرم يكتشف موهبتها
وأضافت عجرم، والتي حلت ضيفة على الإعلامي داود الشريان في برنامج “مع الشريان” على فضائية MBC1: “والدي اكتشف موهبتي وكان متلهفًا لإبرازها، خاصة أن جدتي كانت تتمتع بالصوت الحلو في الغناء، وكان أمله ظهور موهبة الصوت الجميل بين أولاده، وإصراره وإيمانه بي هما السبب فيما وصلت إليه”.
وتابعت: “أول أغنية غنتها للأطفال اسمها (عندي بيسي) وأحتفظ بتسجيل لها، وفي الفترة نفسها سمعني والدي أغاني لفايزة أحمد (أنا قلبي إليك ميال)، أما أول برنامج ظهرت فيه فكان على قناة LBC مع منظمة (يونيسف) ضمن مجموعة من الأولاد”، مشيرة إلى أن والدها طلب منها التصفيق لعمل “جو حلو مع الجمهور”، وبعدها جاءت مشاركتها في برنامج “نجوم المستقبل”، وبين البرنامجين كانت تقوم بالغناء في الحفلات.
سلبيات السوشيال ميديا
وكشفت الفنانة اللبنانية أن أكثر المتابعين لها على وسائل التواصل هم من النساء وتصل نسبتهن إلى 60%، لافتة إلى أن من بين سلبيات السوشيال ميديا أنها أخذت الأطفال من أهلهم، إذ تشغلهم عن مُشاركة العائلة والتفاصيل الاجتماعية، وهذا ما كان يحدث سابقًا، مؤكدة أن ذلك يحدث رغمًا عن الأهل.
وقالت: “صار الأطفال غارقين في التليفون طوال الوقت، ودائمًا ما أنصح بناتي بالتواصل الحقيقي مع الناس”، مضيفة أنها دائمًا ما تنتقد أعمالها، وما زال لديها الكثير من الأحلام التي تتمنى تحقيقها.
وعن مُطربتها المُفضلة قالت لفتت نانسي عجرم إلى أنها تستمع لكل الأصوات باختلافها، إلا أنها تفضل الاستماع للمُطربتين فيروز ووردة، “لأنهما قد تكونان تُحركان مشاعر قديمة لديّ، خصوصًا أنني كنت أغني أغاني وردة مثلًا في صغري” حسب قولها.
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