انتهت، منذ قليل، قرعة الدوري الأوروبي لمنافسات ربع النهائي في مدينة نيون السويسرية، وأسفرت عن مواجهات قوية.

قرعة الدوري الأوروبي

وأُقيمت قرعة الدوري الأوروبي في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، وأسفرت عن مواجهة لايبزيج وأتالانتا، إنتراخت فرانكفورت وبرشلونة، وست هام يونايتد وأولمبيك ليون، سبورتنج براغا ورينجرز.

ومن المقرر أن تُقام مواجهات الدور ربع النهائي من البطولة القارية في السابع من أبريل المقبل، على أن تكون لقاءات الإياب يوم 14 من الشهر ذاته، وفقًا لقرعة الدوري الأوروبي اليوم.

مواجهات الدور نصف النهائي

ويُلاقي الفريق المتأهل من مباراة لايبزيج وأتالانتا، الصاعد من لقاء سبورتنج براغا ورينجرز في نصف النهائي، ويواجه المتأهل من مباراة وست هام ضد ليون، الصاعد من مواجهة إنتراخت فرانكفورت أمام برشلونة.

وستُقام منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة القارية، يوم 28 من شهر أبريل المقبل، على أن يتم لعب مواجهات الإياب في الخامس من مايو القادم، وستقام المباراة النهائية في إشبيلية يوم 18 من الشهر ذاته.