وجه هاشم سرور نجم النصر السابق عتابًا للجماهير، مؤكدًا على أن رد فعلهم وتصرفاتهم في محاسبة اللاعبين، تُنهي مسيرة الكثيرين منهم مبكرًا في الملاعب”.

سرور يعلق على طريقة محاسبة الجماهير للاعبين

وغرد سرور عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “أغرب ما يحصل من بعض الجماهير اليوم محاسبة اللاعب على الغلطة وهذا الشيء ربما ينهي مسيرة لاعب”.

وأضاف: ““الغلطة تعد غلطة قابلة للتلافي والتصحيح من اللاعب مستقبلًا؛ ولكن بعض المشجعين يحاسبون اللاعب بقسوة واستهزاء لأنه لا يلعب للنادي الذي يشجعون”.

مباريات دوري المحترفين تُستكمل في مايو المقبل

يذكر أن مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كانت توقفت عند الجولة الـ25 وسوف تُستكمل المباريات بداية من الجولة الـ26 في شهر مايو المقبل، أي بعد نهاية شهر رمضان المبارك.