تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمدافع الإسباني إيريك جارسيا وهو يسخر من البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد خلال كلاسيكو الدوري الإسباني أمس.

وكان جونيور أهدر فرصة ذهبية لريال مدريد في الشوط الأول بعد انفراده بالحارس الألماني تير شتيغن، لكنه حين تأكد من فقدان الكرة تظاهر بالسقوط ودخل في صراع مع مدافعي برشلونة خصوصًا جيرارد بيكيه الذي حاول استفزازه والحديث معه.

ماذا دار بين مدافع برشلونة وفينيسيوس جونيور ؟

وسخر مدافع برشلونة من لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور ورصدته كاميرات التلفزيون وهو يخاطبه بسخرية، قائلًا: ”أنت العام المقبل ستفوز بالكرة الذهبية“، وكرر الجملة مرتين.

اختفاء تام للاعب البرازيلي !

ولم يظهر جونيور بخطورته المعروفة في لقاء الكلاسيكو، أمس حيث كان من المنتظر تعويضه غياب الفرنسي كريم بنزيما للإصابة لكن هذا لم يحدث.

وفي السياق ذاته، سخر اللاعب الجابوني بيير إيمريك أوباميانغ لاعب نادي برشلونة الإسباني من جماهير آرسنال الإنجليزي وناديه السابق، بسبب وصفه باللاعب المنتهي.

وكان اللاعب الجابوني نال لقب ” رجل المباراة” بعد أن سجل هدفين وصنع هدفًا في شباك نادي ريال مدريد أمس في كلاسيكو الدوري الإسباني، الذي انتهى بفوز برشلونة برباعية دون مقابل.

وقال نجم برشلونة عبر حسابه في “تويتر” بعد الفوز على ريال مدريد: ” مرحبًا بكم من اللاعب المنتهي !”.

وكانت صحيفة The Sun البريطانية قالت إن مقصد لاعب برشلونة من التغريدة، هو جماهير نادي آرسنال الذي وصفته بالمنتهي في أيامه الأخيرة مع آرسنال، وقبل انتقاله إلى برشلونة.