أكد المستشار التربوي عبداللطيف الحمادي أن فترة الاختبارات تعد فترة مهمة يجب فيها على الطلاب والطالبات والأسرة اتباع بعض الإرشادات المهمة، وهي التوكل على الله وعدم القلق غير المبرر.

النوم مبكرًا:

وبيّن الحمادي أنه يجب على الطلاب النوم مبكرًا وعدم السهر؛ حيث إن بعض الطلاب يعتقد أن السهر مفيد للمذاكرة والدراسة وهذا غير صحيح؛ حيث إن السهر يؤثر سلبًا عليهم ويجعلهم يفقدون كثيرًا من تركيزهم ومعلوماتهم.

اختيار مكان مناسب للمذاكرة:

وأشار الحمادي إلى أنه يجب اختيار المكان المناسب للطلاب من أجل المراجعة ومذاكرة الدروس داخل المنزل والابتعاد عن المشتتات مثل استخدام الأجهزة الذكية، بل يجب التقليل منها أثناء فترة الاختبارات لأنها تسبب عدم التركيز لدى الطلاب نظرًا لتأثيرها الصحي على عيونهم وعقولهم.

وطالب المستشار الحمادي الأسرة والوالدين تشجيع أبنائهم والحديث معهم ورفع معنوياتهم ومساعدتهم في تهيئة المكان والوقت المناسب للمذاكرة وعدم الشدة والضغط عليهم بسبب فترة الاختبارات وأهميتها.