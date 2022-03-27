نُقل الفنان عبدالرحمن أبوزهرة إلى المستشفى بعد سقوطه مغشياً عليه في منزله ودخل إلى العناية المركزة، بأحد المستشفيات الكبرى بمحافظة الجيزة بمصر، وذلك بعد شفائه من فيروس كورونا.

وأوضح الموسيقار أحمد أبوزهرة، نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، تطورات الحالة الصحية لوالده.

كسر في الحوض

وقال إن والده، سقط مغشياً على الأرض داخل منزله، بشكل مفاجئ نهاية الأسبوع الماضي، وفقد الوعي.

وأشار إلى أن عبد الرحمن أبو زهرة، تعرض لكسر في منطقة الحوض مجدداً، ولا يزال فاقداً للوعي داخل العناية المركزة: “حالته زي ما هي، مفيش جديد، ومش عارفين عنده إيه لحد دلوقتي”.