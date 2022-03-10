نجح الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني في التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد إقصاء باريس سان جيرمان الفرنسي عقب الفوز عليه بنتيجة 3/ 1 في إياب دور ثمن النهائي.

ريال مدريد يرد على تقدم باريس سان جيرمان المبكر:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل لاعبي باريس سان جيرمان، حيث سجل الفرنسي كيليان مبابي هدفًا وتم إلغاؤه بداعي التسلل، ثم عاد مبابي وسجل الهدف الأول للفريق الباريسي بالدقيقة الأربعين بعد تمريرة متقنة من نيمار.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم باريس سان جيرمان على الريال بهدف دون رد في ملعب “سانتياجو بيرنابيو”.

أما الشوط الثاني من المباراة، فكشر الريال عن أنيابه، لينجح اللاعب الفرنسي كريم بنزيما في إحراز الهدف الأول بالدقيقة الـ61 بعد تمريرة متقنة من البرازيلي فينسيوس جونيور حيث استغل الثنائي خطأ الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان.

هاتريك بنزيما يقلب الطاولة على باريس سان جيرمان:

وواصل بنزيما تألقه، ليضيف الهدف الثاني بالدقيقة الـ76 بعد صناعة مميزة من النجم الكرواتي لوكا مودريتش.

ووسط تراجع باريس سان جيرمان، وعدم قدرة الأرجنتيني ليونيل ميسي على صناعة الفارق مع البرازيلي نيمار ومبابي، أضاف بنزيما الهدف الثالث والهاتريك له في الدقيقة الـ79.

وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد بثلاثية لهدف، ليعبر إلى دور الثمانية بنتيجة ثلاثية مقابل هدفين للفريق الفرنسي من مجموع المباراتين.