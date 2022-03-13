نجح الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد في تحقيق فوز ثمين على حساب فريق توتنهام بثلاثية لهدفين في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

كريستيانو رونالدو نجم مباراة مان يونايتد ضد توتنهام:

وبدأ مان يونايتد المباراة ضاغطًا بكل قوة ليُحرز الهدف الأول عبر تصويبة قوية من نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الثانية عشرة.

وظل توتنهام يضغط حتى نجح اللاعب الإنجليزي هاري كين في إحراز هدف التعادل من ركلة جزاء بالدقيقة الـ36.

ورفض رونالدو الخروج من الشوط الأول إلا وهو مانح التقدم لـ مان يونايتد بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ39.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مان يونايتد ضد توتنهام بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني، ارتكب المدافع هاري ماجواير خطأ قاتلًا، مسجلًا الهدف الثاني لـ توتنهام بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ73.

رونالدو يقود مانشستر يونايتد للبقاء في المربع الذهبي:

وواصل كريستيانو رونالدو تألقه غير الطبيعي في المباراة محرزًا ثالث أهداف في اللقاء “هاتريك” من ضربة رأسية في الدقيقة الـ83.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز ليصل إلى النقطة رقم 50 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد توتنهام هوتسبير عند 45 نقطة في المركز السابع.

يذكر أن كريستيانو رونالدو سجل الهاتريك رقم 59 له في مسيرته الكروية.

وكان مانشستر يونايتد خسر ديربي مدينة مانشستر أمام مان سيتي قبل مواجهة توتنهام مساء اليوم.