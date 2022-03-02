نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء ما تردد مؤخرًا على صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تفاعل الملح مع الليمون وتسببه بأمراض خطيرة.

مقطع تفاعل الملح مع الليمون

وأوضحت الهيئة من خلال حسابها الرسمي على تويتر، أنه تم رصد مقطع لشخص يزعم بأن تفاعل الملح مع الليمون يسبب عديدًا من الأمراض بخلاف الملح الصخري مشيرةً إلى أن المقطع عارٍ من الصحة.

وأكدت الغذاء والدواء أن ظهور اللون البنفسجي في المقطع هو ناتج من تأثير حمض الستريك الموجود بشكل طبيعي في الليمون، إذ يطلق الحمض أيونات اليود من الملح والتي بدورها تحول الملح الى اللون البنفسجي عند اختلاطها بالنشا مثل ماء الأرز أو البطاطس.

وأشارت إلى أن إضافة اليود لملح الطعام الغرض منه الحد من حالات نقص اليود وأمراض الغدة الدرقية وذلك طبقًا لمتطلبات اللائحة الفنية السعودية المعتمدة رقم 1843 SFDA.FD/GSO ملح الطعام.

عدم زيادة الاستهلاك

ونصحت الهيئة بعدم زيادة استهلاك الملح بكافة أنواعه حيث إن زيادة استهلاكه قد تؤدي للإصابة بأمراض ارتفاع ضغط الدم.