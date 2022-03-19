أكد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على أن مواجهة المنتخب الصيني يوم الخميس المقبل، لن تكون سهلة، مضيفًا أن الأخضر لم يضمن بعد تأهله لـ كأس العالم 2022 في قطر.

مواجهة صعبة لـ المنتخب السعودي:

وتحدث رينارد لـ برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “المباراة لن تكون سهلة أمام المنتخب الصيني، وكلي ثقة في نجوم الأخضر للفوز والتأهل”.

وأضاف رينارد: “لدينا 5 مدافعين وهذا كافي لمواجهتي الصين وأستراليا، ولا توجد لدينا أي مشاكل، رغم بعد المعسكر عن ملعب المباراة، وكما قلت سنسعى إلى الفوز، لأننا لم نضمن التأهل بعد”.

فوز الأخضر على الصين يضمن له التأهل:

ويهدف الأخضر للفوز والوصول إلى النقطة رقم 22 لضمان التأهل لـ كأس العالم مباشرة في قطر، للمرة السادسة في تاريخه، وقبل مواجهة المنتخب الأسترالي في الجولة العاشرة والأخيرة الثلاثاء بعد المقبل.

وكان الأخضر خسر من المنتخب الياباني بهدفين دون رد في الجولة الثامنة من تصفيات المونديال في الأول من فبراير الماضي.