استعرضت وزارة الداخلية قدراتها الأمنية والتقنية في معرض الدفاع العالمي، المقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 6- 9 مارس 2022.

#وزارة_الداخلية⁩ تستعرض قدراتها الأمنية والتقنية في معرض الدفاع العالمي، المقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 6 – 9 مارس 2022 . pic.twitter.com/AODj8yFmtu

— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) March 6, 2022

ونشرت الداخلية، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مقطع فيديو يبين أبرز الآليات والجهود التي سلطت عليها الضوء خلال معرض الدفاع العالمي.

معرض الدفاع العالمي:

وانطلقت النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي، والذي من المتوقع أن يستقطب قرابة 30 ألف زائر خلال أيامه الأربعة في الفترة بين 6 و9 مارس 2022، وبمشاركة 600 جهة عارضة من أكثر من 40 دولة، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

أهداف معرض الدفاع العالمي:

ويهدف المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية مرّة كل عامين إلى دفع عجلة تقدّم صناعات الدفاع والأمن محليًّا وعالميًّا من خلال تسليط الضوء على آخر التطورات التقنية في الصناعة وأنظمة التوافق العملياتي عبر كافة مجالات الدفاع الخمسة البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات.

ويستقطب المعرض عشرات الوفود رفيعة المستوى من حول العالم للاطلاع على أحدث المعدّات والأنظمة التي سيستعرضها مئات المصنعين المحليين والدوليين.