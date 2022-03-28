أعرب وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن سعادته بالشكل المميز الذي ظهر عليه سباق فورمولا 1، موجهًا الشكر إلى القيادة عل الدعم.

وزير الرياضة يشكر القيادة:

وعلق وزير الرياضة قائلًا: “خالص الشكر لقيادة وطننا على دعمها المستمر واهتمامها بالقطاع الرياضي، ما أسهم في استضافة ناجحة ومتميزة لسباق فورمولا 1 في السعودية“.

وتابع وزير الرياضة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “كما أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لأمير منطقة مكة المكرمة على حضوره وتشريفه للسباق”.

فورمولا 1 في السعودية:

ونجح سائق فريق “رد بل”، الهولندي ماكس فريشتابن في التتويج باللقب الذي يُمثل الجولة الثانية من بطولة العالم لسباقات “فورمولا 1”، بعد منافسة قوية مع سائق فريق “فيراري” شارل لوكلير.

وتوج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ماكس فريشتابن باللقب، بحضور أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل الذي حضر قبيل انطلاق السباق، واطمأن على سير الاستعدادات.