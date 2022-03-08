التقى وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو، مساء الاثنين.

وزير الرياضة يلتقي إنفانتنيو بحضور المسحل:

ونشر حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من اجتماع وزير الرياضة مع إنفانتينو في الرياض، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل.

وفي السياق ذاته، لفت الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، إلى أن ياسر المسحل استقبل السويسري إنفانتينو فور وصوله إلى العاصمة الرياض، مساء الاثنين.

سبب زيارة رئيس فيفا:

ولم يتم الإعلان عن سبب زيارة رئيس فيفا إلى العاصمة الرياض حتى الآن، فيما أكدت تقارير صحافية أنه سيعقد اجتماعًا مع مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الأربعاء المقبل، لبحث عدد من الموضوعات.