قال وزير خارجية أوكرانيا ديميترو كوليبا، اليوم الخميس، إن نظيره الروسي سيرغي لافروف، لم يكن جاهزاً للمحادثات وسيعود لمسؤوليه في موسكو، مصرحا “كنت أفترض أن لدى لافروف صلاحية في اتخاذ القرارات”.

حل الأزمة:

وأكد كوليبا أنه بذل قصارى جهده مع لافروف للتوصل لحل للأزمة، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق معه على مواصلة الجهود لحل القضايا الإنسانية.

وذكر وزير خارجية أوكرانيا أنه بحث مع لافروف تأمين ممرات إنسانية آمنة.

مباحثات ثنائية:

وانطلقت المباحثات الثنائية بين وزير خارجية روسيا ونظيره الأوكراني في أنطاليا التركية، اليوم الخميس، وسط توتر بسبب استمرار الاشتباكات على الأرض رغم الهدنة المعلنة لإجلاء المدنيين في 6 مناطق قتال مشتعلة.

واستقبل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في مدينة أنطاليا، نظيريه الروسي لافروف، والأوكراني كوليبا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كثف جهود الوساطة منذ بداية الأزمة، الأربعاء، قال إن “تركيا يمكنها التحدث مع كل من أوكرانيا وروسيا”.

وأضاف “نحن نعمل على منع تحول الأزمة إلى مأساة”.

ويُنتظر في هذا السياق، أن يتصل بايدن بنظيره التركي رجب طيب أردوغان لبحث الأزمة الأوكرانية.