أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن وصول أول أفواج المعتمرين القادمين من مملكة تايلاند، لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، على متن رحلة الخطوط الجوية السعودية.

وقالت الوزارة في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع تويتر إنه تم استقبال المعتمرين القادمين من تايلاند وخدمتهم، من قبل الوزارة والجهات المعنية.

رحلات إلى تايلاند:

وكانت الخطوط الجوية العربية السعودية، الناقل الوطني للمملكة، دشنت يوم الاثنين الماضي، أولى رحلاتها إلى تايلاند، والتي أقلعت من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مطار سوفارنابومي في العاصمة بانكوك، وذلك بعد 32 عاما من الانقطاع.

وتعتزم الخطوط السعودية، تسيير 3 رحلات أسبوعيًا، تتضمن التوقف في مطار الملك خالد الدولي بالنسبة للضيوف المغادرين والقادمين إلى الرياض.