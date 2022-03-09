أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، المالية، إدارة الأعمال، الاقتصاد، المحاسبة)، ويفضل شهادة الماجستير؛ وذلك للعمل بمقر إدارة المدينة الرئيسي وفروعها في كل من الرياض، وبقيق.

تفاصيل وظائف مدينة الملك سلمان للطاقة:

وأبرزت إدارة المدينة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل جذب الاستثمار الصناعي (الرياض).

– أخصائي تطوير الإستراتيجية والأعمال (بقيق).

طريقة التقديم على وظائف سبارك:

وأوضحت إدارة المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 مارس 2022م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 1 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)